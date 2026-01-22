Aparecieron los primeros casos de dengue en Córdoba: cuáles son las zonas afectadas

El Ministerio de Salud de Córdoba oficializó la detección del primer caso de dengue y el primer registro de chikungunya en el territorio cordobés durante el inicio de la temporada estival. Según el informe brindado por las autoridades, ambas personas afectadas presentan antecedentes de viaje al exterior, lo que sitúa a estos eventos como casos importados que ya cuentan con los correspondientes protocolos de control activados.

Dengue y chikungunya en Córdoba: cuáles son las zonas afectadas

El caso de dengue fue identificado en un hombre de 50 años residente en la localidad de Río Tercero. De acuerdo a la investigación epidemiológica, el paciente regresó de un viaje a México. Un dato relevante aportado por la cartera sanitaria es que el afectado no contaba con el esquema de vacunación contra la enfermedad al momento de contraer el virus.

Por otro lado, la infección por chikungunya se registró en una mujer de 47 años, oriunda de Monte Cristo, quien cuenta con antecedente de viaje a Cuba. En ambos episodios, la evolución de los pacientes es favorable y, debido a que el cuadro clínico no presentó complicaciones de gravedad, fueron atendidos de manera ambulatoria sin requerir internación.

Cómo sigue la vigilancia epidemiológica en Córdoba

Ante la confirmación de estos registros, el Ministerio de Salud, en coordinación con los municipios afectados, llevó adelante las acciones de bloqueo de foco pertinentes para evitar la proliferación del mosquito transmisor en las zonas de residencia de los pacientes.

Asimismo, se informó que existe un segundo caso sospechoso de chikungunya en Córdoba Capital. Los análisis correspondientes ya fueron derivados al Instituto Malbrán, donde se aguardan los resultados definitivos para confirmar o descartar la presencia del virus. Mientras tanto, los equipos de salud ya iniciaron las tareas preventivas y de bloqueo en el área donde reside la persona bajo estudio.

Esquema de vacunación y medidas preventivas

Las autoridades sanitarias recordaron que sigue vigente la campaña de vacunación contra el dengue para residentes de entre 15 y 59 años que habiten en los 13 departamentos priorizados de la provincia. El esquema de inmunización consiste en la aplicación de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada una, y está disponible tanto en hospitales provinciales como en centros de salud municipales.

Dada la combinación de altas temperaturas y niveles de humedad, factores que favorecen la proliferación del mosquito, Salud instó a la comunidad a reforzar las medidas de cuidado en el hogar y el peridomicilio. Se recomienda especialmente a los viajeros extremar las precauciones al visitar zonas con circulación activa de estos virus para minimizar los riesgos de contagio y su posterior introducción en la provincia.