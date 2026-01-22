Anunciaron una ola de calor para Córdoba: hasta cuándo se espera un clima “sofocante”

Desde la Municipalidad de la ciudad anunciaron una ola de calor para Córdoba. A raíz de un informe del Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia (OHMC), adelantó hasta cuándo se espera un clima “sofocante”.

Anunciaron una ola de calor para Córdoba

“Desde este jueves se espera un marcado aumento de la temperatura en la ciudad y el área metropolitana”, notificó el Palacio 6 de Julio. Pero el correr de las horas y el ingreso del viento norte de esta jornada marcarán aún más la térmica.

Este martes, jornada de intenso calor en la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El viernes se establecerán valores de temperatura cercanos a una “Ola de Calor”, según definió la Municipalidad. El pronóstico extendido indica máximas que superarán los 34°C y mínimas altas, cercanas a los 20°C.

Hasta cuándo se espera un clima “sofocante” en Córdoba

“El fenómeno meteorológico, que durará por lo menos hasta el lunes, generará un clima ´sofocante´“, advirtió. Por ello, suspenderán o reprogramarán las actividades municipales al aire libre entre las 10 y las 16, del viernes al lunes, a excepción de las piletas municipales. Además, los 48 Comités de Emergencias Barriales se concentrarán en la atención de personas mayores y comunidades de su entorno.

Recomendaciones ante la ola de calor para Córdoba

Además, enumeró una serie de recomendaciones para la población, enfatizando en personas mayores, niños, niñas, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas: