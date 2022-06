En medio de la investigación del caso que terminó con una joven de 24 años muerta por graves quemaduras, los vecinos de la mujer aseguraron que ella se prendió fuego sola y que no fue su novio el que la atacó. Algunas personas que viven en las casas colindantes a la de la pareja señalaron que ellos consumían drogas.

“Salió corriendo prendida fuego, la apagamos y le preguntamos qué le había pasado”, contó un vecino de barrio Argüello Lourdes en diálogo con Noticiero Doce. “‘Me prendí fuego sola porque el Martín (su novio) me quiere dejar’, eso fue todo lo que nos dijo”, agregó el hombre y afirmó que tenían una relación conflictiva.

Acto seguido, otra vecina aclaró que “los dos consumían (drogas)” y que esa era el motivo de los conflictos diarios. “Ella salía a hacer sus trabajos, con lo que traía plata y drogas”, explicó. Sobre el hecho en sí, la mujer relató que ella ayudó a apagarla, le preguntó por qué se había quemado y Yamila le respondió: “Porque no quiero vivir más, Martín me quiere dajar”.

El testimonio de otra vecina

“Estaba acostada y empecé a escuchar ‘auxilio, auxilio‘, así que me asomé y vi una luz. Ahí salí, vi a la chica prendida fuego y a gente auxiliándola. Lo único que me decía era ‘yo me quemé sola porque mi novio me dejó’”, narró otra vecina del barrio. “Siempre los veía juntos, nunca escuché discusiones ni gritos”, comentó la mujer.

Sin lugar a dudas, estos testimonios servirán en la investigación de la causa que ya tiene como imputado a Martín, el joven de 18 años que era el novio de la joven fallecida.