Andrés Fassi le respondió a los hinchas de Talleres por el cobro del “Día del Socio”

Este miércoles al mediodía, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, le respondió a los hinchas del club que lo criticaron por el cobro del “Día del Socio” en el encuentro de este sábado por la noche ante River Plate.

ANDRÉS FASSI RESPONDIÓ POR EL “DÍA DEL SOCIO” DE TALLERES

“Es totalmente lógica y entendible la opinión del hincha en un país muy complejo en lo social, en lo económico”, dijo, en diálogo con El Doce, desde el predio Amadeo Nuccetelli a quienes lo criticaron en las redes sociales.

El presidente de Talleres Andrés Fassi.

Luego, justificó que tomó la decisión en octubre de 2023 como integrante de la estructura de gestión de la institución en la elaboración del presupuesto 2024. “No se gestiona un club de una semana a otra, no se toman decisiones al azar. No muchachos”, expresó.

El presidente de Talleres Andrés Fassi en el predio del club en entrevista exclusiva

FASSI JUSTIFICÓ LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TALLERES

En este sentido, Fassi enumeró que ser dirigente del club albiazul “demanda gestión, organización y la posibilidad de tomar decisiones permanentemente”. Justamente, reflexionó que lo mencionado es lo que les “permitió crecer” durante los nueve años de su presidencia.

El presidente de Talleres Andrés Fassi en el predio del club en entrevista exclusiva

“Mi gestión y construcción siempre estuvo basada en decir la verdad, en cero demagogia y en mi experiencia de 40 años”, aseveró. Nuevamente, le pidió respaldo a los hinchas matadores porque el dinero que se recaudará este fin de semana “ya fue gastado”.

Por otro lado, recordó que la llegada de Rubén Botta y la continuidad de Ramón Sosa en el plantel más caro en la historia de Talleres es gracias al dinero recaudado. “Es inexplicable, desde el punto financiero y económico, el haber rechazado la oferta por Sosa”, reveló.

Finalmente, Fassi reflexionó que “está es la única posibilidad de crecer”. “Necesitamos del apoyo de ustedes para hacer de Talleres cada vez más grande y llegar a los 100.000 socios”, concluyó.