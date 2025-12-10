Alivio: recibió el alta el niño de 9 años que fue atacado por pitbulls en Córdoba

A principio de mes, un niño de 9 años fue atacado por tres perros pitbulls en barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba. Debido a la gravedad de las heridas, permaneció 10 días internado en el Hospital de Niños. Este miércoles volvió a su hogar, donde deberá continuar un tratamiento especial.

El niño sufrió heridas graves a causa de las mordeduras en diferentes zonas de su cuerpo. Los perros pertenecen a un vecino de la familia. Su madre contó a Canal 10 que los animales se abalanzaron sobre su hijo sin que el propietario intentara detener la situación.

La familia del joven acusa al propietario de los perros de mostrar una conducta negligente frente al incidente. Existe un elemento adicional que refuerza esta posición. Bastian, según comentó, llegó a escuchar al residente decirles a los perros “salgan a correr”.

Una vez de vuelta en su casa, el futuro deportivo es el motor del muchacho. Bastian anhela volver a jugar fútbol con sus compañeros. Su gran deseo es alcanzar la primera división del Club Atlético Belgrano. El chico reveló que se desempeña en la posición de mediocampista. Con una amplia sonrisa, afirmó que el año próximo continuará con esta actividad.