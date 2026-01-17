La Policía de la ciudad detuvo a un hombre mayor de edad que recibió el apodo de “camaleón cordobés” por sus frondosos antecedentes. El sujeto está acusado de múltiples estafas con dólares falsos y fue descubierto cuando intentó realizar una.

Acusado de múltiples estafas con dólares falsos: quién es el “camaleón cordobés”

El operativo se desarrolló durante la noche del viernes 16 de enero en un bar ubicado en calle Belgrano al 800, barrio Güemes. Allí, el hombre de 53 años había ordenado un menú con un valor de 60.000 mil pesos.

Los elementos secuestrados en barrio Güemes.

“Aparentemente, pretendía abonar comida con dólares falsos haciéndose pasar por un ciudadano de nacionalidad española”, expresó la fuerza en su parte oficial. Inmediatamente, unos efectivos que lo habían visto previamente le realizaron un control preventivo y todo terminó en un pleito.

El comisario Claudio Jiménez informó que le sustrajeron de su ropa interior una billetera que contenía 200 dólares falsos. En paralelo, corroboraron sus antecedentes relacionados a diferentes hechos de intentos de estafa a locales gastronómicos en el Centro, Nueva Córdoba y el barrio mencionado.