Abel Pintos confesó su deseo de hacer un tema con La Mona Jiménez: “Es un sueño”

En el marco de una temporada de verano con gran convocatoria, Abel Pintos volvió a ser el centro de atención durante el Festival de Avicultura 2026 en Córdoba. El cantante, quien se encuentra transitando una gira de festivales con gran intensidad, ofreció un espectáculo que recorrió los clásicos de su trayectoria. En medio, confesó sus deseos de realizar un tema con La Mona Jiménez.

La Mona Jiménez: un “superhéroe” para Abel Pintos

Ante la consulta sobre posibles colaboraciones futuras, Pintos reveló su profunda admiración por Carlos “La Mona” Jiménez, el máximo referente del cuarteto cordobés. “Es un sueño. El asunto es compartir el momento con él, que es un prócer, una especie de superhéroe también”, afirmó. Estas palabras reflejan no solo un deseo profesional, sino un reconocimiento a la trayectoria de Jiménez, a quien calificó como una figura icónica de la cultura nacional.

La declaración dejó la puerta abierta para lo que los especialistas ya consideran un posible feat histórico entre dos géneros fundamentales de la escena argentina. Tanto Pintos como Jiménez son considerados referentes indiscutidos y una producción conjunta representaría un evento de gran magnitud para la música nacional.