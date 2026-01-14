En tiempo récord, La Mona Jiménez agotó entradas para Forja y anunció otro show

En medio de los festejos por su cumpleaños número 75, La Mona Jiménez anunció la realización de un baile especial para el 14 de febrero en Forja. En focas horas, se agotaron los tickets disponibles para el recinto de barrio Talleres, con aforo para 16.000 personas.

La Mona agotó un Forja y anunció otro: lo que hay que saber

Este miércoles, las entradas “volaron”. “Ustedes lo pidieron y lo hicieron posible. Y esto recién empieza. El 14 de Febrero festejamos el Día de los Enamorados con el Mandamás”, escribió Universo Jiménez en sus redes sociales.

A los pocos minutos, la productora anunció una nueva fecha, que será el sábado 14 de marzo y los tickets ya se encuentran a la venta. Las diferentes ubicaciones para ver al Mandamás se consiguen en universotickets.com desde 40.000 pesos. Se dispone de sector “campo general”, “Adrenalina” y “VIP standing”.