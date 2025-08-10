Vía Córdoba / Liga Profesional

A Instituto se le escapó y Daniel Oldrá lo resumió: “Erramos mucho y los perdonamos”

Al final Platense lo empató y casi se lo gana en Alta Córdoba.

Jorge Nahúm
A Instituto se le escapó y Daniel Oldrá lo resumió: “Erramos mucho y los perdonamos”
Mano a mano. Danel Oldrá y el saludo con el Kily González, en el empate de Instituto con Platense.

Un Instituto que había mostrado de lo mejor desde que asumió Daniel Oldrá como entrenador, lo ganaba frente a Platense pero en el cierre del partido por poco lo pierde todo. Fue 1 a 1 en Alta Córdoba, y el DT Albirrojo no ocultó el fastidio.

“Trato de evaluar lo futbolístico, me quedo con lo que hicimos en el primer tiempo, erramos mucho y los perdonamos. No me gustó el segundo tiempo, no intentamos seguir jugando, ni tenencia de la pelota”, asumió el “Gato” Oldrá.

“En el primer tiempo todo parecía muy fácil y los jugadores lo estaban haciendo bien. Después tomamos determinaciones que nos llevaron a por un momento a estar con siete futbolistas atacando y eso que íbamos ganando. Nos apurábamos a tomar decisiones o seguían atacando cuando quedaban pocos minutos y el partido debería haber estado cerrado. Si nos empataron es por algo que hemos hecho mal", reflexionó.

Instituto empatoó con Platense 1 a 1 en Alta Córdoba. Ramiro Pereyra/ La Voz
EL DT DE INSTITUTO Y LA POLÉMICA DE LA TARDE

A Instituto se le escapó la victoria sobre el final, con un gol de Platense revisado por el VAR. No hubo fuera de juego, habilitaba el lateral Elías Pereyra. Pero la queja Albirroja fue por la mano de Ignacio Schor en la jugada que derivó en la anotación de Ronaldo Martínez.

La ¿mano? de Ignacio Schor en la jugada del empate de Platense ante Instituto. (Captura de TV)
“Ustedes lo vieron”, declaró escuetamente Daniel Oldrá, y evitó explayarse sobre la decisión final del árbitro Andrés Gariano.

