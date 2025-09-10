37 grados: cuáles fueron los lugares más calurosos de Córdoba en las últimas 24 horas

Desde este martes 9 de septiembre, la provincia estuvo bajo una alerta meteorológica por fuertes ráfagas de viento. Pero este miércoles 10 se le agregaron las altas temperaturas, que en diferentes pueblos de Córdoba superaron los 31 grados.

Los lugares de Córdoba que tuvieron las ráfagas de viento más fuertes

El meteorólogo Rafael Di Marco recalcó que las ráfagas de viento sureste serían de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) en la Capital. Sin embargo, los parámetros del Servicio Meterológico Nacional (SMN) fueron superados y el profesional compartió en sus redes sociales un listado con las regiones más azotadas por el ventarrón:

Las Pampillas: 138 km/h. Agua de Oro: 133 km/h. Colonia Hogar: 130 km/h. Colanchanga: 124 km/h. Chiviquín: 119 km/h. Piedra Blanca: 115 km/h. Rodeo de los Caballos: 107 km/h. Los Hornillos: 106 km/h. Villa El Chacay: 104 km/h. Reserva Los Chorrillos: 103 km/h. Parador El Cóndor: 100 km/h.

Los lugares más calurosos de Córdoba este miércoles 10 de septiembre

Posteriormente, enumeró los sectores de la provincia que tuvieron las temperaturas máximas más altas este miércoles 10.