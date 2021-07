Este martes 6 de julio Córdoba Capital cumple 448 años y no hay mejor forma de homenajearla que con un cuartetazo que recorra todas sus virtudes. Eso es lo que hicieron desde el coro de la Asociación Jóvenes por el Arte y la Cultura.

"Córdoba, la Córdoba Argentina, la cuna santa del saber. Córdoba la mística, la bella, la que levanta los ojos hacia Dios. Córdoba la de las sierras, donde en lo oscuro brilla el sol", dice parte del estribillo de la canción que tiene los arreglos del reconocido Cacho Piña.

Justamente, en diálogo con Vía Córdoba, Cacho contó que en el video actuaron al menos unos 100 niños, pero que para las grabaciones se sumaron unos 200.

Lógicamente como todos los grandes temas, éste también tiene una gran historia por detrás. Chacho es una gran apasionado de Córdoba, le gusta, la investiga, le canta y lleva sus historias por todo el mundo. Literalmente en una gran cantidad de países le abren las puertas para que cuente historias de la provincia.

Y no exageramos cuando decimos esto, es que incluso Cacho junto a su pareja Alex Macia, fueron invitados por la Academia de Ciencia de Rusia y allí hablaron sobre el Cordobazo y cantaron el tema que también le dedicaron a esta gesta. “Es la institución más antigua y más prestigiosa del mundo y estuvimos ahí hablando del Cordobazo”, se sorprende Cacho.

Al regresar de este viaje es que decide dedicarle un tiempo a sus pasiones. "Por suerte me puedo dar el lujo de componerle a lo que quiero y a lo que me gusta. Y así fue que me puse con los arreglos al Himno a Córdoba con ritmo de cuarteto para hacerlo más alegre y atractivo. A los chicos les encantó", remarca cacho.

Córdoba, la mejor: una canción para homenajear la provincia

Pero eso no es todo, ya que el mismo coro interpretó otra canción pero esta es dedicada a toda la provincia. Con una creativa letra, hace un recorrido por los sectores más destacados de Córdoba.

"Sos la Docta y tus campos la industria y rebelión. Festivales, tus iglesias, la bandera tricolor. Tus paisajes, los cabritos y un pueblo trabajador" destaca la canción.

Que tampoco deja afuera las virtudes deportivas, culturales y gastronómicas de la provincia: "Peperina, el rally, orgulloso fundador. Sos las sierras, la tonada, el cuarteto y buen humor. El fernet, los pastelitos, choripan y el alfajor".

"Los cordobeses que somos fiesteros, demostrarte nuestro amor, eso queremos. Orgullosos de nuestro pasado y del futuro que nos merecemos", continúa el tema que lleva la música, letra y arreglos de Cacho Piña. Y concluye con el grito de aliento de todos los niños, un estruendoso: "¡Córdoba, Córdoba!".

El tango al Papa Francisco, la zamba al cura Brochero y una historia de larga data

La historia de Cacho y Alex no es nueva, ambos llevan casi una vida dedicada a la música, pero parte de esa decidieron dedicársela también a los niños. Así fue como decidieron unir pasiones y crear la Asociación Jóvenes por el Arte y la Cultura.

"Somos músicos profesionales los dos. Además de tener nuestra carrera como músicos, ella da clases en escuelas rurales. Salvo ahora que da clases en Río Primero, va a escuelas marginales. Hace 25 años que se dedica a esto", cuenta Cacho con entusiasmo.

Si bien la Asociación existe con personería y, formalmente, desde hace cuatro años, Cacho y su pareja llevan casi ocho detrás de este sueño. Así fue como llegaron a que el Papa Francisco sea el padrino de esta asociación.

Así explica esta increíble historia: "Las primeras grabaciones que hacemos, le escribimos un tango al Papa con los dichos de él. Eran frases que venía diciendo Bergoglio que despertaron en mí mucha admiración. En ese momento la grabaron chicos de una zona muy pobre de Córdoba. Y de ahí surgió el disco que llegó a manos del Papa, le gustó y nos invitó a Roma".

Cacho Piña y su pareja con el Papa.

Pero eso no fue todo ya que su vuelta a Europa sería inminente, con grandes noticias y una excelente sorpresa. "Cuando llega el año 2016 hicimos una gira por toda Europa, previo haber grabado con casi 600 chicos de Cura Brochero y Santa Rosa de Río Primero la zamba de Cura Brochero. La sorpresa fue que cuando llegamos a Europa el tango del Papa era muy reconocido", contó Cacho.

Así fue como recibieron una condecoración en el mismísimo Vaticano por "hacer conocida la figura de Brochero en Europa". "Esa misma zamba se utilizó cuando nombraron Santo a Brochero, ahí es cuando Francisco nos invita y se convierte en el padrino de esta Asociación", remarcó este amante de la música y de Córdoba.

Eso trajo aparejado un pedido muy especial del propio Francisco: "Como un favor muy especial, a cambio del padrinazgo, nos pide hacer una canción contra el trabajo infantil. Cuando vuelvo a Argentina compongo una canción con chicos que trabajan en hornos de ladrillo. Incluso la prologan a la canción el Papa y el presidente de la Organización Internacional del Trabajo".

Fue tanta la repercusión que tuvo que este año estaban invitados al "Concierto mundial contra el trabajo infantil", pero por la pandemia de coronavirus se vio afectado.

Pero todo esto no se reduce a la música o viajes a Europa, todo esto tiene como motor a los chicos que viven en situaciones desfavorables. Y para Cacho y Alex esto es tan importante que nada podrá igualarlo, así lo representan: “Hemos recibido muchísimas distinciones, muy importantes. La que más nos llegó y todavía sigue siendo irremplazable es la de haber sacado a un grupo de chicos de la marginalidad y de la droga y uno de ellos nos hizo un pergamino”.