La concordiense Camila Rizo Avellaneda ganó el Knockout y sigue en La Voz Argentina

“¡Vamos Entre Ríos! ¡Vamos Concordia! Gracias Argentina!!! Sigo en el mejor team @luckra. Feliz de seguir en La Voz Argentina”, escribió en su perfil de Instagram la concordiense Camila Rizo Avellaneda, después de lograr otro triunfo en el reality musical más visto del país.

La joven artista ya había emocionado en su audición a ciegas y más tarde consiguió imponerse en la etapa de batallas. Ahora, en los Knockouts, volvió a brillar y consiguió el pase a la próxima fase del certamen.

En esta instancia, Camila se enfrentó a Leonel Alegre, quien interpretó “Es mejor así” de Cristian Castro. Ella eligió cantar “Un Finde”, el éxito de Ke Personajes, la banda entrerriana que triunfa en todo el país.

Tras un intenso debate entre los jurados, fue su coach L-Gante quien anunció la decisión:

“Hemos tomado la decisión de que la persona que va a continuar en La Voz Argentina es… Camila”.

La participación de Camila no solo despierta orgullo en Concordia y Entre Ríos, sino que también la posiciona como una de las voces con mayor proyección dentro del reality.