Azcué respaldó el acuerdo electoral entre Frigerio y el gobierno nacional

A través de un mensaje en la red social X, Azcué calificó la alianza como “una unión que nace de la convicción de que el cambio es posible si lo hacemos juntos, con responsabilidad, honestidad y una visión clara de futuro”.

En su publicación, el jefe comunal sostuvo que el frente buscará “defender el trabajo genuino, la producción y la libertad”, y expresó que el objetivo es “que el kirchnerismo no ponga un pie más en nuestra provincia ni en nuestra ciudad”.

Azcué remarcó que las fuerzas que integran el espacio comparten “reformas, transparencia, eficiencia y producción” como ejes de gestión, y destacó el impacto que la alianza puede tener a nivel local: “Lo hacemos por Concordia, por Entre Ríos y por la Argentina que viene. Sigamos hacia adelante, dejando atrás viejas prácticas y trabajando cada día para que Concordia despegue y vuelva a ser esa ciudad próspera y con futuro para todos”.

Por su parte, el gobernador Frigerio afirmó que el acuerdo reúne a quienes “apostamos por un futuro mejor para nuestro país y para nuestra querida provincia”, y señaló que la coalición está integrada por “los que defendemos al campo y al sector productivo” y buscan “hacer de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo”.