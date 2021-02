Un total de 30 vacunas Sputnik V para el Covid-19 desaparecieron del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y el ministro de salud de Chubut, Fabián Puratich, aseguró que se trató de un “hurto” y que se abrió una investigación.

A pesar de que la situación se conoció este martes, el faltante de las dosis se confirmó en los primeros días de febrero. “Se radicó la correspondiente denuncia, atento a que estamos frente a un presunto hurto porque no había ningún elemento violentado y el consultorio estaba bajo llave”, confirmó Puratich, destacando que no se lo puede considerar un “robo” ya que no hubo violencia.

El Hospital regional de Comodoro Rivadavia. (Foto: Web). Web

Además, el ministro reveló que “el faltante registrado en el lugar corresponde a unidades del segundo componente” que se encontraban depositados en los equipos de frío de ese hospital, que es el más importante por su complejidad del sistema público de salud provincial.

La falta de las vacunas se descubrió porque al terminar una jornada de vacunación habían dejado 40 dosis en el interior del freezer. Al siguiente día, se encontraron solo diez.

Fabián Puratich, ministro de salud de Chubut. (Foto: MilPatagonias)

La denuncia se radicó una vez realizado el informe interno para determinar responsabilidades y oportunamente informar a la autoridad judicial sobre el personal que tenía llaves y el acceso habitual al lugar.

“Lo que se dispuso por nuestra parte es el inicio de un sumario interno para determinar responsabilidades porque los elementos fueron sacados de un lugar al que solo accede personal propio” señaló el funcionario.

No es el primer incidente relacionado a la vacuna que ocurre en Chubut. Hace un mes, en el hospital de Trelew, tuvieron que descartarse 140 dosis de la primera aplicación de la vacuna a causa de la pérdida de la cadena de frío.

Con información de Télam.