Un suboficial de la Fuerza Aérea que practicaba paracaidismo fue asistido por policía, bomberos y personal de salud en el techo de una vivienda del barrio Próspero Palazzo de Comodoro Rivadavia, donde cayó por inconvenientes en el equipo por cambios en el viento.

Los médicos debieron subir al techo para atender al paracaidista.

El incidente se reportó sobre una vivienda ubicada en la calle Ortíz 45, domicilio al que asistieron bomberos voluntarios convocados por los dueños de casa y los integrantes de la fuerza que lo asistieron. ”No sabemos qué pasó, pero percibimos alboroto en el techo y cuando salimos nos encontramos con esta extraña situación” explicó uno de los integrantes del grupo familiar que se encontró con el inusual episodio.

El suboficial accidentado, a quien se identificó como Carlos Ledesma, de 35 años, sufrió heridas que afortunadamente no pusieron en riesgo su vida, pero fue llevado al Hospital Regional en donde se constató que había sufrido varias fracturas. Si bien no hubo información oficial sobre las razones del hecho, todo apunta que se debió a las ráfagas de viento de mediana intensidad y no se descarta que también haya sufrido algún tipo de descompensación.

El paracaidista participaba de ejercicios de la fuerza.

El hecho ocurrió cerca de las 14 horas. Cuando los bomberos llegaron a socorrer al militar se encontraron lo encontraron colgado “haciendo pie” sobre la terraza de la vivienda.

