Vialidad Provincial interviene la Ruta 21 en Santa Rosa y El Alto

Personal y maquinaria especializada de Vialidad Provincial, junto al municipio de Los Altos, llevan adelante trabajos de mantenimiento y conservación en el tramo que conecta Alijilán (departamento Santa Rosa) con la Villa de El Alto. Se trata de una vía estratégica de la Ruta Provincial N° 21, clave para el desarrollo productivo y turístico de la región.

Las tareas, que incluyen mejoras en la transitabilidad y refuerzo de la seguridad vial, buscan facilitar el acceso y potenciar el movimiento de visitantes, productores y vecinos, fortaleciendo así la economía regional y el turismo interno.

El intendente Raúl Barot destacó el valor de esta intervención como parte de un trabajo conjunto para fortalecer la infraestructura vial y consolidarla como motor de crecimiento local.