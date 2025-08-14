Vialidad Provincial interviene la Ruta 21 en Santa Rosa y El Alto

Flor Peña apostó por la prenda denim que será furor en la temporada primavera verano
hace 3 minutos
Personal y maquinaria especializada de Vialidad Provincial, junto al municipio de Los Altos, llevan adelante trabajos de mantenimiento y conservación en el tramo que conecta Alijilán (departamento Santa Rosa) con la Villa de El Alto. Se trata de una vía estratégica de la Ruta Provincial N° 21, clave para el desarrollo productivo y turístico de la región.
El intendente Raúl Barot destacó el valor de esta intervención como parte de un trabajo conjunto para fortalecer la infraestructura vial y consolidarla como motor de crecimiento local.