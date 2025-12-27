Se presentó a la comunidad el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Sal de Oro

Una charla técnica informativa sobre el Proyecto POSCO se realizó durante la tarde del 18 de diciembre en Los Nacimientos y zonas cercanas, con participación de equipos del Ministerio de Minería, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia y representantes de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra.
La actividad tuvo como eje la exposición de contenidos vinculados al Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Sal de Oro – Etapa de Explotación, correspondiente a POSCO Argentina S.A.U., en el marco del expediente EX-2021-00044326-CAT-DPGAM#MM.
Qué se explicó en la jornada
Según lo informado, profesionales de la compañía desarrollaron una presentación con apartados técnicos y sociales del proyecto. Entre los puntos tratados se incluyeron:
- Características generales del proyecto
- Biodiversidad y recursos hídricos
- Impactos ambientales
- Plan de medidas y manejo ambiental
- Aspectos culturales y arqueológicos
- Aspecto social: mano de obra, proveedores y planes de desarrollo
Preguntas y respuestas con vecinos
Al cierre se habilitó un espacio de consultas con modalidad oral y escrita, para que los asistentes pudieran plantear preguntas a los representantes de la empresa y obtener aclaraciones sobre los ejes expuestos.