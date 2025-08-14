Vía Catamarca

Raúl Jalil inauguró la Plaza de la Cooperación en Valle Viejo

Un nuevo espacio con esculturas en materiales reciclados, y un fuerte mensaje ambiental para la comunidad.

Sol Alvarez Natale

14 de agosto de 2025,

Raúl Jalil presentó el nuevo espacio con esculturas de artistas locales hechas con latas recicladas.

El gobernador Raúl Jalil inauguró este miércoles la Plaza de la Cooperación en el Loteo Rebellato de Polcos, un espacio pensado para el esparcimiento, la cultura y la conciencia ambiental.

El lugar se destaca por sus esculturas realizadas en lata reciclada por artistas catamarqueños, una propuesta que combina arte, identidad barrial y cuidado del ambiente.

La nueva plaza en Polcos propone esparcimiento familiar y conciencia ambiental.
“Obras como esta fortalecen nuestros barrios, suman identidad y nos invitan a disfrutar juntos de espacios pensados para las familias”, expresó el mandatario.

Vecinos, familias y autoridades provinciales y municipales participaron de la apertura, que incluyó recorridos por el nuevo espacio y la presentación de las obras artísticas que le dan carácter y originalidad.

