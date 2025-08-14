Raúl Jalil inauguró la Plaza de la Cooperación en Valle Viejo

El gobernador Raúl Jalil inauguró este miércoles la Plaza de la Cooperación en el Loteo Rebellato de Polcos, un espacio pensado para el esparcimiento, la cultura y la conciencia ambiental.

El lugar se destaca por sus esculturas realizadas en lata reciclada por artistas catamarqueños, una propuesta que combina arte, identidad barrial y cuidado del ambiente.

La nueva plaza en Polcos propone esparcimiento familiar y conciencia ambiental.

“Obras como esta fortalecen nuestros barrios, suman identidad y nos invitan a disfrutar juntos de espacios pensados para las familias”, expresó el mandatario.

Vecinos, familias y autoridades provinciales y municipales participaron de la apertura, que incluyó recorridos por el nuevo espacio y la presentación de las obras artísticas que le dan carácter y originalidad.