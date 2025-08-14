Raúl Jalil inauguró la Plaza de la Cooperación en Valle Viejo

Flor Peña apostó por la prenda denim que será furor en la temporada primavera verano
hace 2 minutos
El gobernador Raúl Jalil inauguró este miércoles la Plaza de la Cooperación en el Loteo Rebellato de Polcos, un espacio pensado para el esparcimiento, la cultura y la conciencia ambiental.
El lugar se destaca por sus esculturas realizadas en lata reciclada por artistas catamarqueños, una propuesta que combina arte, identidad barrial y cuidado del ambiente.
Vecinos, familias y autoridades provinciales y municipales participaron de la apertura, que incluyó recorridos por el nuevo espacio y la presentación de las obras artísticas que le dan carácter y originalidad.