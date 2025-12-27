Plaza de las Madres: renovación integral e intervenciones viales en El Rodeo

La localidad de El Rodeo sumó una obra de puesta en valor del espacio público con la inauguración de la Plaza de las Madres, que fue renovada con mejoras de infraestructura urbana y servicios para el uso cotidiano.

La actividad fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien comunicó que el proyecto incluyó trabajos de accesibilidad, iluminación y equipamiento para consolidar el lugar como punto de encuentro para vecinos y familias.

Lo que se incorporó en la plaza

La intervención contempló una renovación completa del predio, con:

nuevas caminerías y cartelería ;

luminarias LED ;

mobiliario urbano ;

parquizado integral ;

y un aljibe que aprovecha agua de vertiente natural.

Obras complementarias en el entorno

En paralelo, se ejecutaron mejoras en la circulación del sector, con dos frentes de obra vial:

asfaltado de 250 metros de la calle Los Malvones , con el objetivo de cerrar el circuito del centro;

adoquinado del pasaje Las Achiras, con 600 m² de intervención, incorporación de iluminación LED y construcción de veredas.

La obra se presentó como un paquete de intervenciones orientadas a ordenar el tránsito barrial, sumar condiciones de seguridad y mejorar la calidad del espacio público.