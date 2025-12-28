Manzana Franciscana: un recorrido por los espacios que guardan la memoria de Catamarca

En una visita con fuerte tono cultural e institucional, el gobernador Raúl Jalil recorrió la Manzana Franciscana en San Fernando del Valle de Catamarca, un conjunto patrimonial vinculado a la historia fundacional de la provincia y a la construcción de su identidad religiosa, educativa y comunitaria.
Durante el recorrido, el mandatario destacó el valor simbólico de transitar espacios como el Convento y Templo San Pedro de Alcántara, el Colegio Padre Ramón de la Quintana y el Complejo Esquiú, a los que definió como parte central de la memoria colectiva. “Preservarlos, conocerlos y valorarlos es una responsabilidad colectiva”, expresó, al subrayar que en estos sitios se expresa la memoria y el sentido de pertenencia que une a la comunidad catamarqueña.
La Manzana Franciscana reúne edificios y espacios que atravesaron distintas etapas de la vida provincial: desde la fe y la espiritualidad, hasta la educación y la formación cultural.
En ese marco, Jalil planteó que volver a recorrerlos es “reencontrarnos con una parte central de nuestra identidad”, poniendo el foco en el rol histórico que cumplieron generaciones enteras en la construcción de comunidad.
Patrimonio, memoria y responsabilidad compartida
El mensaje del gobernador apuntó a reforzar una idea clave: el patrimonio no es solo un conjunto de edificios, sino un testimonio vivo de lo que Catamarca fue y de lo que proyecta hacia adelante.