Manzana Franciscana: un recorrido por los espacios que guardan la memoria de Catamarca

En una visita con fuerte tono cultural e institucional, el gobernador Raúl Jalil recorrió la Manzana Franciscana en San Fernando del Valle de Catamarca, un conjunto patrimonial vinculado a la historia fundacional de la provincia y a la construcción de su identidad religiosa, educativa y comunitaria.

Jalil remarcó que conocer y cuidar estos lugares es una responsabilidad colectiva y parte de la identidad catamarqueña.

Durante el recorrido, el mandatario destacó el valor simbólico de transitar espacios como el Convento y Templo San Pedro de Alcántara, el Colegio Padre Ramón de la Quintana y el Complejo Esquiú, a los que definió como parte central de la memoria colectiva. “Preservarlos, conocerlos y valorarlos es una responsabilidad colectiva”, expresó, al subrayar que en estos sitios se expresa la memoria y el sentido de pertenencia que une a la comunidad catamarqueña.

La Manzana Franciscana reúne edificios y espacios que atravesaron distintas etapas de la vida provincial: desde la fe y la espiritualidad, hasta la educación y la formación cultural.

En ese marco, Jalil planteó que volver a recorrerlos es “reencontrarnos con una parte central de nuestra identidad”, poniendo el foco en el rol histórico que cumplieron generaciones enteras en la construcción de comunidad.

El conjunto patrimonial reúne historia, cultura, educación y fe.

Patrimonio, memoria y responsabilidad compartida

El mensaje del gobernador apuntó a reforzar una idea clave: el patrimonio no es solo un conjunto de edificios, sino un testimonio vivo de lo que Catamarca fue y de lo que proyecta hacia adelante.

Por eso, remarcó la importancia de sostener políticas y prácticas de cuidado que permitan conservar estos lugares, promover su conocimiento y fortalecer su valoración social.