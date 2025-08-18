Los Castillos: 38 familias recibieron su vivienda propia

En un emotivo acto en la localidad de Los Castillos, departamento Ambato, 38 familias accedieron a la llave de su casa propia en el marco del Plan Integral de Vivienda que impulsa el Gobierno de Catamarca.

La entrega representa mucho más que una obra de infraestructura: es la posibilidad concreta de iniciar una nueva etapa con la seguridad del techo propio.

El gobernador Raúl Jalil destacó que, aun en un contexto adverso, la política habitacional continúa siendo una prioridad: “Seguimos haciendo posible que los catamarqueños cumplan el sueño del techo propio. Estamos en cada rincón de la provincia, construyendo futuro, garantizando derechos y transformando la vida de nuestra gente”.

El Plan Integral de Vivienda se extiende a distintos departamentos de la provincia y busca dar respuestas a la demanda habitacional con criterios de equidad, inclusión y desarrollo territorial.