Jalil y autoridades nacionales analizaron la designación de jueces federales

El gobernador, Raúl Jalil, mantuvo un encuentro en Casa de Gobierno con representantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, acompañado por el decano de la Facultad de Derecho de la UNCA y presidente de la Comisión Evaluadora, Gonzalo Salerno. La reunión giró en torno al funcionamiento del organismo nacional y a los procesos de designación de jueces, además de abordar el rol de la universidad pública en el fortalecimiento institucional.

Vacantes en la justicia federal y diálogo interinstitucional

El consejero de la Magistratura de la Nación y rector de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), Guillermo Tamarit, agradeció la recepción en la provincia y destacó la importancia del intercambio con las autoridades locales.

En ese marco, subrayó la urgencia de completar cargos en la justicia federal: “Hay más de un tercio de vacantes elevadas por el Consejo de la Magistratura para que el Poder Ejecutivo lo envíe al Senado”, señaló.

El encuentro también permitió dialogar sobre el papel de la universidad pública en los procesos de formación, evaluación y debate interinstitucional.

Foro itinerante de debate sobre la Magistratura

La visita de los funcionarios se dio en el marco de un foro itinerante organizado por la Facultad de Derecho de la UNCA, impulsado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Decanos de Derecho.

Este espacio se desarrolla en distintas provincias y busca promover el debate sobre la actualidad del organismo nacional y los consejos provinciales que cumplen la función de seleccionar jueces y magistrados.

Autoridades presentes

Del encuentro participaron el vicegobernador Rubén Dusso, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y la asesora general de la Gobernación, Mara Murúa. Además, estuvieron presentes los representantes del Consejo de la Magistratura Albor Cantard, Andrés Rosler, Verónica Flor, Diego Batalla y Maximiliano Segundo Acuña.