Jalil firmó una Carta de Intención para restaurar la Manzana Franciscana

Con la mirada puesta en la preservación del patrimonio y en un trabajo coordinado a mediano plazo, el Gobierno de Catamarca firmó una Carta de Intención para avanzar en la restauración, conservación y puesta en valor de la Manzana Franciscana, uno de los conjuntos históricos más representativos de San Fernando del Valle de Catamarca.

El acuerdo fue suscripto por el gobernador Raúl Jalil junto a la Orden Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, con el propósito de establecer un marco formal de cooperación. La meta inmediata es elaborar un Plan de Acción que ordene etapas, prioridades e intervenciones, con un criterio central: respetar el valor histórico, cultural, religioso y arquitectónico del predio.

El conjunto patrimonial incluye el Convento y Templo San Pedro de Alcántara, reconocido como Monumento Histórico Nacional, además del Colegio Padre Ramón de la Quintana y el Complejo Esquiú. Según se informó, la hoja de ruta buscará definir líneas de trabajo para proteger y recuperar estos espacios, al tiempo que se proyecta su mejora integral para fortalecer su rol como referencia de identidad, memoria y vida comunitaria.