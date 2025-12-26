Fiscalización en el Proyecto Fénix

Con participación de áreas del Estado provincial, el municipio y referentes comunitarios, se realizó una jornada de inspección en el Proyecto Fénix, operado por Río Tinto, en el departamento Antofagasta de la Sierra. El operativo tuvo lugar el 17 de diciembre y se enfocó en verificar el cumplimiento de exigencias ambientales, operativas y de seguridad dentro del complejo.

Recorrido por áreas clave de la operación

Durante la visita, equipos del Ministerio de Minería, el Ministerio de Agua y Ambiente, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y comunidades locales revisaron distintos puntos del proyecto, con énfasis en infraestructura crítica para el proceso productivo y la gestión de residuos.

Entre los sectores inspeccionados se incluyeron: