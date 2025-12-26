Fiscalización en el Proyecto Fénix

Con participación de áreas del Estado provincial, el municipio y referentes comunitarios, se realizó una jornada de inspección en el Proyecto Fénix, operado por Río Tinto, en el departamento Antofagasta de la Sierra. El operativo tuvo lugar el 17 de diciembre y se enfocó en verificar el cumplimiento de exigencias ambientales, operativas y de seguridad dentro del complejo.
Recorrido por áreas clave de la operación
Durante la visita, equipos del Ministerio de Minería, el Ministerio de Agua y Ambiente, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y comunidades locales revisaron distintos puntos del proyecto, con énfasis en infraestructura crítica para el proceso productivo y la gestión de residuos.
Entre los sectores inspeccionados se incluyeron:
- Pozos de captación y bombeo de salmuera: revisión de pozos activos y su vinculación al sistema de impulsión.
- Piletas: control de áreas de preconcentración y concentración.
- Recinto de residuos: verificación del sector destinado a disposición y manejo de residuos.
- Campamento: recorrido general por instalaciones vinculadas al funcionamiento cotidiano.
- Planta – Expansión 1A (en operación): chequeo de áreas de proceso y sistemas de control ambiental, con observaciones sobre medidas de seguridad, señalización y administración de efluentes y residuos.
- Planta – Expansión 1B (en construcción): inspección del estado de avance y condiciones del frente de obra.
- Obras civiles y electromecánicas vinculadas a piletas: control de trabajos en ejecución y estándares aplicables.