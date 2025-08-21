El Pantanillo: inaugura fábrica de módulos habitacionales ecológicos

La empresa ABC Construcciones abrió oficialmente su nueva planta en el Parque Industrial El Pantanillo, destinada a la fabricación de módulos habitacionales sustentables que combinan bajo costo, eficiencia y respeto por el ambiente.

Un paso hacia la construcción sostenible

El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, acompañado por los ministros de Gobierno y de Desarrollo Productivo, Fernando Monguillot y Leonardo Zeballos, además de representantes de la Unión Industrial de Catamarca (UICa) y legisladores provinciales.

El titular de la firma, César Bursi, explicó que los nuevos módulos presentan una ventaja comparativa frente a los sistemas tradicionales: “Con este nuevo espacio en El Pantanillo nos abrimos a la posibilidad de industrializar el armado de los módulos sustentables para viviendas, que cuentan con alta calidad y son 30 por ciento más económicos que otros sistemas constructivos”, señaló el empresario.

Apuesta al trabajo y al desarrollo

Los ministros Monguillot y Zeballos destacaron que esta inversión no solo fortalece la industria local, sino que también impulsa la generación de empleo y nuevas oportunidades para la provincia.

En el predio, la empresa cuenta con un módulo de exhibición para que potenciales interesados puedan conocer de cerca esta propuesta habitacional que promete calidad, sustentabilidad y menor impacto ambiental.

Del acto también participaron la secretaria de Industria y Comercio, Lourdes Sosa Cano, y los diputados Nicolás Zavaleta, Paola Fedelli y Juan Carlos Ledesma, junto a empresarios e invitados especiales.