El Gobierno inaugurará obras clave en Puerta de Corral Quemado

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al intendente de Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro, con quien coordinó la agenda de inauguraciones y recorridos de obras que se llevarán adelante la próxima semana en esta localidad del norte del departamento Belén.

Inauguración del camino y la escuela

El miércoles 27 de agosto será inaugurado oficialmente el Camino a El Tolar, una obra largamente esperada por los vecinos de esta comunidad montañosa, que permitirá mejorar la conectividad y el acceso a servicios esenciales.

Ese mismo día quedarán habilitadas las refacciones integrales de la Escuela N°419 de Jacipunco, trabajos ejecutados por el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, que implicaron una renovación completa del edificio escolar.

Obras viales en ejecución

La agenda incluye también la supervisión de los avances en la Ruta Provincial Nº223, que conecta Puerta de Corral Quemado con El Durazno, donde actualmente se realizan obras de arte para dar continuidad a este proyecto vial estratégico para la región.

Además, las autoridades recorrerán la Avenida Puerta del Sol, donde se proyectan trabajos de repavimentación a mediano plazo, en el marco del plan integral de infraestructura que se desarrolla en distintas localidades catamarqueñas.

Entregas para la comunidad

En la visita se formalizará la entrega de una camioneta para la comunidad de El Tolar, cuyo mantenimiento y gastos serán administrados por el municipio de Puerta de Corral Quemado.

Asimismo, se proveerán elementos necesarios para la práctica del Chaku, actividad ancestral de manejo de vicuñas, con la participación de la comunidad originaria, fortaleciendo así la identidad cultural y las tradiciones locales.