El desarrollo del Proyecto MARA en Catamarca se analizó en Inglaterra

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con Anne Edwards, directora de Asuntos Corporativos de Glencore, en Londres, Inglaterra.

El mandatario señaló que esta “primera reunión forma parte de la agenda de trabajo que tendrá en los próximos días en Londres y París, para dialogar sobre la visión estratégica que tenemos del desarrollo sostenible de la minería y avanzar en una agenda común para mejorar la infraestructura, la inversión y el trabajo de calidad para los catamarqueños”.

Explicó que “acompañado por la diputada nacional Silvana Ginocchio y la Embajadora Argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza, presentó la visión estratégica de la provincia para el desarrollo sostenible de la minería, con especial foco en el desarrollo del Proyecto MARA en Catamarca”.

Expresó que “durante la reunión se dialogó sobre formas de profundizar la cooperación, impulsar infraestructura clave en la región y seguir generando empleo de calidad para los catamarqueños. Seguimos consolidando una minería que genere empleo y dé respuestas a las necesidades de nuestras comunidades”.

Finalmente agradeció a la “Embassy of Argentina in the United Kingdom y a la embajadora Mariana Plaza por recibirnos”.