Confirmaron un bono extraordinario para dos programas de becas

El Gobierno de Catamarca informó que se definió el pago de un bono extraordinario destinado a las becas Catamarca Incluye y Plan Arraigo, que se acreditará la próxima semana. La medida fue comunicada por el gobernador Raúl Jalil, quien la presentó como un refuerzo económico en un momento considerado “clave”.

Refuerzo para dos programas provinciales

Según la comunicación oficial, el bono alcanzará a quienes integran ambos esquemas de becas. El objetivo, señalaron, es dar un alivio concreto a los beneficiarios, en el marco de las definiciones de fin de año y el inicio del verano.

En el anuncio, Jalil afirmó: “Queremos acompañar en un momento clave y dar un alivio concreto, por lo que definimos el pago de un bono extraordinario para las becas Catamarca Incluye y Plan Arraigo, a acreditarse la próxima semana. Es una decisión que valora el trabajo y la tarea cotidiana de los beneficiarios de estos programas”.