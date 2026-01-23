Catamarca cerró la paritaria docente con un aumento bimestral del 5,37%

Los docentes de Catamarca percibirán un aumento del 5,37%, correspondiente al ajuste bimestral por la inflación de noviembre-diciembre, que se reflejará en los haberes de enero a cobrar durante febrero. Con esta actualización, el acumulado de la paritaria docente 2025 alcanzó el 42,63%, según lo informado tras una reunión entre el Gobierno provincial y la intersindical del sector.

El encuentro fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, y la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, quienes recibieron a representantes gremiales para iniciar conversaciones vinculadas a la paritaria 2026.

Cierre salarial 2025 y pago en febrero

De acuerdo con lo comunicado, la negociación 2025 quedó cerrada con el incremento del 5,37% del último bimestre, que impactará en los salarios que se liquidan en febrero.

El Gobierno sostuvo que el mecanismo de actualización bimestral permitió completar el año con el acumulado total de 42,63%.

Paritaria 2026 y agenda demográfica

Además, las partes acordaron mantener un nuevo encuentro en los primeros días de febrero para comenzar a debatir los lineamientos de la paritaria docente 2026, ratificando la intención de sostener el diálogo como base para futuros acuerdos.

En paralelo, Raúl Jalil invitó a los gremios docentes a sumarse a la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, un espacio que analizará estrategias y políticas públicas ante la caída de la tasa de natalidad.

En esa primera reunión, se expuso un informe elaborado con datos de los censos nacionales 2001, 2010 y 2022, que evidencian una disminución progresiva de los nacimientos en la provincia.