Catamarca celebró la 4° Fiesta Municipal Sanmartiniana

San Fernando del Valle de Catamarca fue escenario de la 4° Fiesta Municipal Sanmartiniana, un encuentro que reunió a autoridades, instituciones educativas y vecinos para rendir tributo a José de San Martín, en el marco del aniversario de su paso a la inmortalidad.

El gobernador Raúl Jalil participó de la celebración junto a la comunidad, resaltando la importancia de mantener viva la memoria del Libertador en cada rincón de la provincia.

Acto y participación comunitaria

Durante la jornada se llevaron a cabo actividades culturales, representaciones artísticas y desfiles que pusieron en valor la figura de San Martín. La celebración, organizada por el municipio capitalino, se transformó en un espacio de encuentro ciudadano donde se conjugó historia, identidad y pertenencia.

“Recordamos su legado de libertad, unidad y compromiso, principios que iluminan nuestro presente y nos impulsan a construir un futuro mejor para todos”, expresó Jalil, destacando el carácter integrador de la fiesta.

Legado vigente

La Fiesta Sanmartiniana se consolidó como un evento que trasciende el homenaje histórico, proyectando en la actualidad los valores que marcaron el accionar del Padre de la Patria. Unidad, libertad y compromiso fueron los ejes que guiaron los discursos y actividades.

Con esta conmemoración, Catamarca reafirma su compromiso de mantener viva la historia argentina en la memoria colectiva, transmitiendo a las nuevas generaciones la enseñanza y el ejemplo de San Martín.