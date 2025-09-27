Casi 6.700 empleados públicos de Catamarca serán recategorizados

El gobernador Raúl Jalil firmó el decreto que establece una recategorización extraordinaria para empleados del Escalafón General de la Administración Pública Provincial, medida que entrará en vigencia a partir del 1 de octubre.

Una decisión política en favor del empleo público

La iniciativa forma parte del paquete de anuncios realizados días atrás por los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y de Trabajo, Verónica Soria, que incluyó además el pago de un bono especial para los agentes públicos. Ambas medidas buscan fortalecer y poner en valor el empleo estatal en Catamarca.

El ministro Monguillot explicó que la recategorización representa “un proceso de reivindicación de los trabajadores de la administración pública de Catamarca por sus funciones y antigüedad dentro del servicio público. Es una decisión política que tomamos como un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los empleados estatales”.

Alcance de la medida

La disposición beneficiará a casi 6.700 trabajadores en distintas áreas de la Administración Pública Provincial. Se implementará en tres grupos:

Ascenso por antigüedad: Todos los agentes del Escalafón General, con excepción del agrupamiento Profesional, ascenderán una categoría cada cinco años de servicio, con tope en la categoría 18. Este beneficio alcanzará a 6.059 trabajadores .

Agrupamiento Profesional: Los agentes que tengan al menos cinco años en la categoría 21 pasarán a la 22. Serán beneficiados más de 478 profesionales .

Confirmación en cargos de jefatura: Los empleados que venían desempeñando funciones como jefes de división o departamento en carácter de subrogantes, con un mínimo de tres años en el cargo y diez en la administración, serán confirmados en sus puestos. La medida abarca a 156 trabajadores.

Reconocimiento y previsibilidad

Con esta decisión, el Gobierno provincial consolida una política de reconocimiento al trabajo de los empleados públicos que, según remarcaron las autoridades, constituye un pilar del funcionamiento del Estado. La recategorización no solo impacta en el salario, sino que también otorga previsibilidad en la carrera administrativa de miles de familias catamarqueñas.