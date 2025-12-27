Antofagasta de la Sierra: Minera del Altiplano expuso el IIA del Proyecto Fénix

Durante el mediodía del 18 de diciembre se realizó en La Ciénaga Redonda (departamento Antofagasta de la Sierra) una charla técnica informativa sobre el Proyecto Fénix, dictada por la firma Minera del Altiplano S.A.. El encuentro estuvo orientado a socializar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la etapa de explotación y a abrir una instancia de consultas con los vecinos.

La presentación quedó vinculada al expediente electrónico EX-2024-01746469-CAT-DPGAM#MM.

Qué temas incluyó la exposición

Según lo informado, el IIA se explicó a partir de un temario que abarcó componentes técnicos, ambientales y sociales. Los ejes desarrollados fueron:

Características generales del proyecto

Recursos hídricos

Biodiversidad

Impactos ambientales

Plan de medidas y manejo ambiental

Aspectos socioeconómicos

Aspectos culturales y arqueológicos

Ronda de consultas con modalidad oral y escrita

Al finalizar, se habilitó un tramo de preguntas y respuestas —tanto por escrito como de forma oral— para que la comunidad pudiera plantear inquietudes y pedir precisiones a los representantes de la empresa.

Participación institucional

En la jornada participaron autoridades del Ministerio de Minería: Mónica Ruiz (Directora de Policía Minera), Mercedes Pereyra (Directora de Proyectos Ambientales) y Ezequiel Carrizo (Escribano de Minas). También estuvo presente Diego Vallejos, en representación del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente.