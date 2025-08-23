Vía Catamarca

Abren inscripción para operar rutas al Valle Central

La provincia habilitó la presentación de propuestas para los corredores Capital–El Rodeo–Las Juntas y Capital–La Puerta–Singuil.

Redacción Vía Catamarca

23 de agosto de 2025,

Vista aérea de la capital catamarqueña.

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte abrió la convocatoria para que empresas de transporte interurbano de pasajeros presenten su solicitud de otorgamiento de permiso para operar en dos corredores clave que conectan la Capital con localidades turísticas del Valle Central.

Corredores incluidos

  • Capital – El Rodeo – Las Juntas
  • Capital – La Puerta – Singuil

Requisitos y presentación

Las empresas interesadas deberán cumplir con la normativa vigente y presentar la documentación exigida en la sede de la Secretaría de Transporte (Av. Güemes 856), días hábiles de 7:00 a 14:00.

Para más información, se habilitó el correo: secretariadetransporte@catamarca.gov.ar.

