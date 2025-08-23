Abren inscripción para operar rutas al Valle Central

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte abrió la convocatoria para que empresas de transporte interurbano de pasajeros presenten su solicitud de otorgamiento de permiso para operar en dos corredores clave que conectan la Capital con localidades turísticas del Valle Central.

Corredores incluidos

Capital – El Rodeo – Las Juntas

Capital – La Puerta – Singuil

Requisitos y presentación

Las empresas interesadas deberán cumplir con la normativa vigente y presentar la documentación exigida en la sede de la Secretaría de Transporte (Av. Güemes 856), días hábiles de 7:00 a 14:00.

Para más información, se habilitó el correo: secretariadetransporte@catamarca.gov.ar.