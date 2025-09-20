Villa Carlos Paz vive la Fiesta de la Primavera con una grilla musical de primer nivel

Villa Carlos Paz celebra este sábado 20 de septiembre una nueva edición de la Fiesta de la Primavera y este 2025 con la particularidad de cumplir sus 30 años, uno de los eventos juveniles más convocantes del país, que se lleva adelante en el predio de la costa del lago y contará con la presentación de destacadas bandas locales, regionales y artistas de proyección nacional e internacional.

FMK promociona "Masná Remix". (Instagram)

Desde las 14 hasta las 18 horas, el escenario principal será el espacio para los talentos emergentes de la ciudad y la región. Actuarán Neon Heart, Cavenecada, Anael Belén Rodríguez, Banday cuarteto, Gemma Civalero, Ángeles del Laberinto, Gabriel Polidoro, Jam da Miércoles, Matías Luchini, Caníbales y Reyes, El Club del Blues, Ignacio Sagalá, Kawen, DJ Albina Yellow y Mono Strong.

A partir de las 18 y hasta la 1 de la madrugada, llegará el turno de los espectáculos centrales, con la presencia de La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, Desakta2 y el gran cierre a cargo de Los Caligaris, que prometen ponerle ritmo y color a una jornada que convoca a miles de jóvenes de todo el país.

Desakatados toca en la Voz micro abierto ( Ramiro Pereyra /La Voz)

El festejo se desarrolla bajo el tradicional lema “Primavera Segura”, con un megaoperativo preventivo y la premisa de promover un evento libre de alcohol, pensado para el disfrute de las familias y principalmente de los más jóvenes.

Los Caligaris presentaron su show en el teatro San Martin. Foto Javier Ferreyra