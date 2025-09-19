Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz otorgó 35 escrituras sociales a vecinos de barrio Colinas

En un acto realizado en el Polideportivo Distrito Oeste, la Municipalidad concretó una nueva entrega dentro del programa que ya benefició a casi 150 hogares de la ciudad.”

Redacción Vïa Carlos Paz

19 de septiembre de 2025,

Villa Carlos Paz otorgó 35 escrituras sociales a vecinos de barrio Colinas
Villa Carlos Paz otorgó 35 escrituras sociales a vecinos de barrio Colinas

El Municipio de Villa Carlos Paz concretó la entrega de 35 nuevas escrituras sociales a familias del barrio Colinas, en el marco de un programa que busca garantizar el acceso al derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica de los hogares.

Las escrituras permiten a los vecinos no solo contar con la seguridad legal de sus propiedades, sino también acceder a mejoras en sus viviendas y en la infraestructura barrial.

Con cerca de 20.000 habitantes, Colinas es el barrio más grande y poblado de Villa Carlos Paz. Además de su crecimiento constante, posee una red de servicios y espacios comunitarios que incluye Centros Infantiles Municipales, escuelas de todos los niveles, el Centro de Día del Instituto Mariette Lydis, el Centro de Salud Municipal modelo y el propio Polideportivo Distrito Oeste, donde se realizó la ceremonia.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS