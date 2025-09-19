Villa Carlos Paz otorgó 35 escrituras sociales a vecinos de barrio Colinas

El Municipio de Villa Carlos Paz concretó la entrega de 35 nuevas escrituras sociales a familias del barrio Colinas, en el marco de un programa que busca garantizar el acceso al derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica de los hogares.

Las escrituras permiten a los vecinos no solo contar con la seguridad legal de sus propiedades, sino también acceder a mejoras en sus viviendas y en la infraestructura barrial.

Con cerca de 20.000 habitantes, Colinas es el barrio más grande y poblado de Villa Carlos Paz. Además de su crecimiento constante, posee una red de servicios y espacios comunitarios que incluye Centros Infantiles Municipales, escuelas de todos los niveles, el Centro de Día del Instituto Mariette Lydis, el Centro de Salud Municipal modelo y el propio Polideportivo Distrito Oeste, donde se realizó la ceremonia.