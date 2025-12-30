Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz inaugura su Feria de Artesanos para la temporada 2026

El tradicional paseo abrirá sus puertas este viernes 2 de enero con más de 150 expositores. Funcionará todas las noches en sus dos ubicaciones clásicas del centro, ofreciendo productos únicos de fabricación propia hasta el mes de marzo.

Redacción Vïa Carlos Paz

30 de diciembre de 2025,

Carpa de los Artesanos Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para sumar uno de sus atractivos culturales más esperados al circuito turístico. Este viernes 2 de enero, a partir de las 21:15 hs, quedará formalmente inaugurada la Feria de Artesanías y Manualidades - Temporada 2026, un espacio que año tras año se consolida como una cita obligada para turistas y vecinos.

La propuesta, coordinada por la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes junto a las asociaciones locales, contará con una destacada variedad de productos. En total, serán más de 150 puestos los que exhibirán piezas de arte, técnicas tradicionales y creaciones originales desarrolladas por los grupos AAVCP (Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz), ACAI (Agrupación Cultural Artesanos Independientes) y Artesanos Unidos.

Como es habitual, la feria se distribuirá en sus dos puntos estratégicos del área céntrica, situándose tanto en la clásica intersección de las calles Las Heras y Leandro N. Alem como en el Paseo D’Elia, ubicado junto al Puente Centenario.

El paseo podrá visitarse diariamente en el horario de 19:00 a 02:00 hs., brindando una opción ideal para recorrer después de un día de río o antes de ingresar a las funciones de teatro. Con esta apertura, la ciudad refuerza su oferta cultural y apoya el trabajo de los productores regionales durante toda la temporada estival.

