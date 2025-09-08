Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz epicentro del handball internacional

El 30° Torneo Internacional de Handball reunió a más de 1.500 jugadores de Argentina y países vecinos, con el Estadio Arena y el Club Atlético Carlos Paz como sedes de un evento que impulsó el deporte y el turismo local.

Redacción Vïa Carlos Paz

8 de septiembre de 2025,

Este fin de semana, Villa Carlos Paz se convirtió en escenario del 30° Torneo Internacional de Handball Argentina 2025, que contó con la participación de 30 clubes provenientes de toda la Argentina y de países vecinos como Uruguay, Chile, Perú y Brasil.

Más de 1.500 jugadores compitieron en 18 canchas simultáneas, distribuidos en categorías infantil, menor, cadete y juvenil, tanto en la rama masculina como femenina. La organización estuvo a cargo de VSD Eventos, con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad.

El torneo no solo jerarquiza la actividad deportiva local, sino que también potencia el movimiento turístico en Villa Carlos Paz durante esta época del año, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro para deportistas de toda la región.

