Villa Carlos Paz cerró la Fiesta de la Primavera con un innovador show lumínico de drones y las bandas más convocantes

Más de 110 mil personas vivieron la fiesta más importante y segura del país

Villa Carlos Paz cerró la Fiesta de la Primavera con un inolvidable y novedoso show lumínico de drones, siendo la primera ciudad de toda la provincia en realizar un espectáculo de tal jerarquía tecnológica.

Villa Carlos Paz cerró la primavera con un innovador show de drones

Siempre a la vanguardia, la ciudad presentó como la gran sorpresa de la noche a más de 150 drones que volaron en el cielo de la Primavera más importante del país, con un espectáculo único evocando figuras lumínicas relacionadas con la identidad de la ciudad: la bandera de Villa Carlos Paz, su naturaleza y la tradicional marca turística se vieron reflejadas en el cielo ante los miles de jóvenes y familias.

Se trata de un evento innovador y sin precedentes en toda la provincia de Córdoba, y con esta iniciativa Villa Carlos Paz reafirma su rol como ciudad pionera en la organización de shows y eventos de primer nivel, incorporando propuestas modernas, seguras y sustentables que marcan tendencia en la provincia y el país.

El show de drones ofreció un despliegue de luces, figuras y movimientos sincronizados que disfrutaron miles de vecinos y visitantes, consolidando a la ciudad como epicentro de celebraciones masivas que combinan identidad, innovación y cuidado del espacio público.

“Estamos muy orgullosos. 30 años de esta Fiesta de la Primavera, sin alcohol, gratuita, que sintetiza nuestra identidad carlospacense. Un festejo que fue legitimado por todos los jóvenes a través del tiempo. Nuestra prioridad es la familia, por eso trabajamos en un evento seguro, con una mirada de cuidado, respeto y disfrute sano”, señaló el Intendente Esteban Avilés.

El gran cierre a cargo de Desakata2 coronó una espectacular grilla musical compuesta por los artistas más convocantes del país: Desakata2, Caligaris, Ecko, FMK, SER y La Banda de Grillo.

En tanto, durante la jornada las protagonistas fueron las bandas locales y regionales que tuvieron un lugar en el escenario central: Neon Heart, Cavenecada, Anael Belén Rodríguez, Banday cuarteto, Gemma Civalero, Ángeles del laberinto, Gabriel Polidoro, Jam da miércoles, Matías Luchini, Caníbales y reyes, El Club del Blues, Ignacio Sagalá, Kawen, DJ Albina Yellow y Mono Strong.

Además, hubo actividades en el Skate Park con la JAM de BMX, Rollers y Skate para todas las edades, recreación y deporte a cargo del Programa Familia Activa y numerosos entretenimientos para niños y jóvenes.

El evento contó con un gran operativo de seguridad para garantizar una vez más la consigna “Sin alcohol”, en un entorno seguro, respetuoso y gratuito para toda la familia.

Villa Carlos Paz, en este 30° aniversario, celebra una nueva Fiesta de la Primavera que es parte de la identidad de la ciudad y se consolida año tras año como un trascendental producto turístico para los carlospacenses y quienes nos eligen.