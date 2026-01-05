Verano 2026: estos son los precios para estacionar en los ríos del sur de Punilla

El inicio del nuevo año trajo consigo la actualización de las tarifas en las principales localidades turísticas del Valle de Punilla. Para quienes planean disfrutar de las jornadas de calor a la vera del agua, es fundamental conocer los valores que rigen desde el 1 de enero de 2026, ya que los costos varían según la infraestructura y los servicios adicionales que ofrece cada jurisdicción.

Aunque el cobro está orientado principalmente al turismo, los fondos recaudados se destinan al mantenimiento de las zonas de ribera, la limpieza y la seguridad. A continuación, el detalle de lo que costará dejar el auto en las zonas más concurridas de la región:

Tarifas por localidad (estadía completa)

En el corredor que abarca Mayú Sumaj, Cabalango y Tala Huasi, el valor se unificó en $10.000 para automóviles y $5.000 para motocicletas. En estas zonas, el pago suele incluir el acceso a baños públicos y la vigilancia de personal municipal o Defensa Civil.

Por su parte, en San Antonio de Arredondo el costo fijado es de $8.000, mientras que en la zona de Villa Carlos Paz el estacionamiento es el más económico de la región, con un valor de $5.000 por jornada.

Para quienes necesitan utilizar las instalaciones de parrilla, los precios presentan variaciones significativas:

Villa Carlos Paz: $3.000 el alquiler del asador.

Tala Huasi: $5.000 por el uso del sector de parrillas.

Cuesta Blanca: El valor asciende a $10.000.

Cada comuna justifica el canon mediante la prestación de diferentes servicios. Mayú Sumaj se destaca por ofrecer una propuesta integral que incluye agua fría y caliente, conectividad Wi-Fi, asistencia de paramédicos, baños y, para los primeros en llegar, la entrega de sombrillas. En Cabalango, la tarifa cubre además la presencia de guardavidas y controles preventivos permanentes.

Con este mapa de precios, los visitantes pueden organizar su presupuesto de antemano y elegir el rincón del río que mejor se adapte a sus planes para esta temporada.