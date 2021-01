Cuando pensábamos que ya se había inventado todo, vecinos de Carlos Paz denuncian una nueva forma de estafa telefónica, relacionada con el alquiler de casas, departamentos y cabañas. Como ya sabemos, cada verano muchas familias con propiedades las rentan durante el verano, a aquellos turistas que prefieren espacios de este tipo para vacacionar.

Generalmente, utilizan plataformas seguras como nexo entre dueños e inquilinos, como Booking o Airbnb, o páginas argentinas; pero otras veces, prefieren publicar sus casas en redes sociales, ya que estas no cobran comisiones. En este caso, una familia carlospacense se comunicó con VíaCarlosPaz y nos contó su experiencia de cómo fueron estafados.

Estafas telefónicas

“A nosotros nos llamaron desde La Plata, era un hombre que nos dijo que estaba muy interesado en la casa, que se querían quedar 15 días, que aproximadamente eran 48 mil pesos, y nos tenía que dar la seña del 50 por ciento que eran 24 mil”, comenzó a relatar la propietaria. ”El hombre se mostró muy seguro, confiable, me mandó la foto de su dni, el depósito, me lo transfiere a la cuenta bancaria de mi hermano, por lo que me manda la captura, me pide los datos de mi hermano, y yo confiada se los di”, continúa.

El problema comienza cuando pasan las 24 horas y el depósito no se acredita en su cuenta: “nunca se acreditó el dinero, entonces me comunico y le digo que le hable al banco para consultarle. Al rato me llama él, diciendo que estaba con su contador, que él tenía una empresa de venta de aires acondicionados y que su cuenta estaba como empresa”. Y agrega: “explicó que como él tenía este tipo de cuentas no le podía mandar directamente la plata, por lo que iba a necesitar que mi hermano hiciera una serie de cosas. Mi hermano pensó que era una persona de confianza y siguió los pasos, entonces lo hizo ir al banco y asociar las cuentas con un código”.

El medio aguinaldo de los estatales chaqueños estará depositado entre el 14 y el 18. Prensa Banco del Chaco

La propietaria fue estafada cuando el sujeto le pide a su hermano que deposite cinco mil pesos para abrir una la cuenta donde él luego le transferirá la seña. “Mi hermano muy confiado puso la plata, nunca se la devolvió, y el tipo lo bloqueó. Cuando pasa esto empiezo a ver por redes sociales que mucha gente ya había sido estafada, y que decían que eran de Salta, de Jujuy, de La Pampa y de La Plata. Hay un montón de estafados en Carlos Paz, son distintos números lo que llaman, mandan identidades robadas, y los que se salvan son amenazados”, explicó indignada.

Si bien los propietarios de la casa se comunicaron con el banco implicado, el establecimiento no se hizo responsable. La mujer aseguró que era muy engorroso el proceso de denuncia, por lo que con su hermano se resignaron a perder el dinero. Sin embargo, quiso hacerlo público para que aquellas personas que alquilen sus propiedades estén atentos ante situaciones sospechosas como estas, que luego terminan en un robo.