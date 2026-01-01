Todo listo para el inicio del ciclo CulturArte Verano 2026 con espectáculos gratuitos

La llegada de enero trae consigo el inicio de una nueva temporada de “CulturArte Verano 2026”, el ciclo que lleva el arte a los puntos neurálgicos de la Villa. Con una grilla que abarca desde el rock hasta la música sinfónica, la propuesta de la Secretaría de Turismo e Innovación busca garantizar el acceso a espectáculos gratuitos todos los días, con intervenciones programadas para el atardecer y la noche.

La apertura oficial tendrá lugar en el Skatepark este sábado a las 19 hs con la presentación de bandas locales. En tanto, el domingo 4 la acción se trasladará al Puente Centenario a las 20:30 hs con “Ritmos de la Ciudad”, un show diseñado para integrar a toda la familia en uno de los puntos más visitados de la costanera.

Durante la semana, la programación continuará con propuestas de gran nivel artístico. El miércoles 7 se realizará una “Milonga abierta” en el Auditorio Municipal con la participación de la Orquesta Sinfónica, mientras que el jueves 8 y viernes 9 el folklore será el protagonista con espectáculos en el Puente Centenario y los Jardines Municipales, respectivamente.

El segundo fin de semana de enero cerrará con una apuesta ambiciosa. Tras el regreso de las bandas locales al Skatepark el sábado 10, el domingo 11 el Puente Centenario vibrará con un especial de música disco. Este evento contará con la banda de profesores del CEM y la Orquesta Sinfónica, acompañados por un set de DJ en vivo para coronar la jornada.