Tiempo estable y calor para este lunes en Villa Carlos Paz

Este lunes, Villa Carlos Paz tendrá una jornada con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado, temperaturas en ascenso y baja probabilidad de lluvias, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, las condiciones serán estables, con un ambiente agradable y un paulatino aumento de la temperatura, partiendo de una mínima cercana a los 18°C. Hacia la tarde se espera el momento de mayor intensidad térmica, con una temperatura máxima que rondará los 32°C, mientras que los vientos serán leves a moderados, predominando del sector norte.

Por la noche, el tiempo continuará estable, con un leve descenso térmico y sin precipitaciones significativas previstas, permitiendo un cierre de jornada sin cambios bruscos en las condiciones del tiempo.