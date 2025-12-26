Siniestro fatal en la Autovía Punilla: un hombre de 60 años murió atropellado

Un fatal accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este viernes sobre la Autovía Punilla, dejando como saldo una persona fallecida. El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones del sector conocido como Puesto Molinar, cuando un hombre intentó cruzar la calzada a pie y fue alcanzado por un vehículo que circulaba por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el automóvil involucrado, un Renault Megane, era conducido por un hombre de 49 años. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor no logró evitar el impacto contra el peatón, cuya edad rondaría los 60 años.

Tras el alerta, personal de emergencias médicas se desplazó rápidamente hasta el sitio. A pesar de los esfuerzos, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, constatando su deceso en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En el sector trabajó personal de la Policía de Córdoba para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia. Hasta el momento, no se ha difundido la identidad de la víctima fatal.