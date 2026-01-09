Senderismo nocturno en el Cerro La Cruz: otra propuesta para disfrutar la temporada de verano

Vecinos y turistas pueden sumarse a las visitas guiadas nocturnas al Cerro La Cruz durante este verano 2026. Si bien el ascenso al monumento es un clásico que puede realizarse durante todo el año, esta modalidad guiada ofrece un recorrido diurno con un descenso nocturno.

Esta experiencia brinda una perspectiva única de la ciudad en un ámbito relajado de contemplación. La travesía comienza puntualmente a las 19:15 hs. desde la base del cerro, ubicada en el Complejo Aerosilla.

Durante las 3 horas de duración de la actividad, los guías especializados brindan información detallada sobre la geología, flora y fauna del lugar. También relatan la historia del lago San Roque y de la villa mientras se disfruta del contacto directo con la naturaleza.

Es importante destacar que el recorrido es de dificultad media. Por ello, el acceso y la permanencia en la caminata quedan supeditados al criterio de los profesionales a cargo para garantizar la seguridad de los participantes. El regreso está previsto para las 22:30 hs., permitiendo apreciar la ciudad totalmente iluminada durante el descenso.

Desde la Municipalidad se informó que, para formar parte de esta propuesta durante la temporada 2026, es necesario cumplir con una serie de requisitos organizativos. Los ascensos se llevan a cabo exclusivamente los días lunes, miércoles y viernes.

Debido a que la actividad cuenta con cupos limitados de hasta 25 personas por grupo, se requiere una inscripción previa. La misma debe gestionarse de lunes a viernes a través de WhatsApp al número 3541-528822.