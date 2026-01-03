Sábado con tiempo estable y calor moderado en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 3 de enero en Villa Carlos Paz un día con condiciones de tiempo mayormente estables, con cielo parcialmente nublado y buen ambiente para actividades recreativas.

Durante la mañana, se prevé nubosidad variable y una temperatura mínima cercana a los 18 °C, con vientos leves a moderados del sector norte. Hacia la tarde, el termómetro treparía hasta valores próximos a los 30 °C, con períodos de sol y nubes y baja probabilidad de precipitaciones.

En horas de la noche, el tiempo se mantendría estable, con un descenso paulatino de la temperatura y condiciones favorables para el disfrute al aire libre.