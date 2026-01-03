Vía Carlos Paz

Sábado con tiempo estable y calor moderado en Villa Carlos Paz

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas que irán de una mínima cercana a los 18 °C a una máxima en torno a los 30 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Redacción Vïa Carlos Paz

3 de enero de 2026,

Turistas en la Costa del Lago de Villa Carlos Paz (La Voz)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 3 de enero en Villa Carlos Paz un día con condiciones de tiempo mayormente estables, con cielo parcialmente nublado y buen ambiente para actividades recreativas.

Durante la mañana, se prevé nubosidad variable y una temperatura mínima cercana a los 18 °C, con vientos leves a moderados del sector norte. Hacia la tarde, el termómetro treparía hasta valores próximos a los 30 °C, con períodos de sol y nubes y baja probabilidad de precipitaciones.

En horas de la noche, el tiempo se mantendría estable, con un descenso paulatino de la temperatura y condiciones favorables para el disfrute al aire libre.

