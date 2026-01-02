Rock, clásicos y virales: el teatro infantil invade Villa Carlos Paz este 2026.

Este verano 2026, Villa Carlos Paz se consolida como el epicentro del entretenimiento familiar, liderando la cartelera nacional con propuestas para todas las generaciones.

En este sentido, la oferta para los más chicos ha dado un salto de calidad, dejando de lado los shows convencionales para apostar por experiencias interactivas, tecnología de punta y mensajes que refuerzan valores. Desde el rock para niños hasta batallas coreográficas inspiradas en redes sociales, hay opciones para cada integrante de la familia.

El Teatro Libertad se posiciona como el gran polo creativo de la temporada. El regreso de Solcito es uno de los sucesos más esperados tras su paso por el Kidzapalooza; su show “Verano con Solcito” invita al movimiento cada miércoles y jueves. En la misma sala, los lunes conviven la nostalgia y la vanguardia: el universo de María Elena Walsh brilla con versiones modernas de sus clásicos, mientras que la Monster Buu Band rompe prejuicios con un concierto de rock diseñado para perderle el miedo a los monstruos.

La influencia de las tendencias digitales llega con fuerza a las tablas del Teatro Zorba con “Las K-Pop vs. Los Brainrots”, un espectáculo que traduce la cultura viral en una competencia coreográfica en vivo. En una sintonía similar de duelo artístico, el Teatro Libertad presenta “Dinos raperos Vs Héroes del rock”, donde el flow de los dinosaurios y los riffs de guitarra terminan fundiéndose en una “cumbia de la amistad”.

Para quienes buscan historias con un trasfondo más clásico o emocional, la cartelera ofrece apuestas seguras. El Teatro Acuario presenta una adaptación moderna de Pinocho, utilizando tecnología y coreografías actuales, mientras que en el Eleton Resort, Guardianes de Sueños despliega una propuesta mágica para despertar la imaginación. Por su parte, el Teatro Candilejas II aborda los temores de la infancia con la sensible puesta de “Chau señor miedo”.

La variedad se extiende por toda la ciudad con propuestas para cada día de la semana: