Nuevas obras de infraestructura en la Escuela Carlos Nicandro Paz

La Escuela Carlos Nicandro Paz, primer establecimiento educativo de la ciudad, avanza en un importante proceso de mejoras de infraestructura en el marco del programa FODEMEP (Fondo para la Descentralización de los Edificios Escolares), a través de un trabajo conjunto entre la institución y el municipio.

Nuevas obras en la escuela Carlos N. Paz. Gentileza- Municipio

El intendente Esteban Avilés, junto a los directivos de la escuela, recorrieron las instalaciones para supervisar los avances. En el edificio se ejecutaron nuevas veredas en todo el perímetro del establecimiento, la construcción de baterías de baños, reparación de techos, colocación de membranas, arreglos por humedad, instalación de chapas, nuevas luminarias y mejoras edilicias generales, que permiten optimizar las condiciones de uso diario para docentes y estudiantes.

Estas acciones se enmarcan dentro de una política destinada a fortalecer la infraestructura escolar y acompañar el funcionamiento de uno de los espacios educativos más emblemáticos de Villa Carlos Paz.