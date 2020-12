Este lunes, se hizo viral un video en donde se veía a un contenedor flotando por la calle Las Heras y Los Artesanos de Carlos Paz. El camino quedó totalmente tapado por agua en pocos minutos, por lo que arrastró motos y puso en riesgo a los autos que se encontraban estacionados. A pesar que hace dos años, el municipio realizó una gran obra de desagüe en el sector, el resultado no fue positivo y quedó a la vista.

Lucas Martín, es un comerciante de la zona que fue perjudicado por el “famoso” container que fue frenado por su vehículo y en diálogo con VíaCarlosPaz contó lo ocurrido. “Estacioné en el centro porque tenía que cambiar unos regalos que recibí por las fiestas, en ese momento ni estaba lloviendo. Cuando salí, me vi con la tormenta que se había largado con todo, la verdad no me había enterado”, relató.

“Cuando estaba saliendo por detrás de la galería Strada, vi que el contenedor estaba apoyado contra mi auto y ahí pensé: ‘esto algo me hizo’. Mientras más me acercaba, más veía y escuchaba que estaba sonando la alarma. En el momento no me dió tiempo a filmar, ni sacar fotos, ante la desesperación lo único que quería hacer era sacar el auto”, continúo.

“Me fui y me puse a resguardo, cuando ví, me había roto la luneta, la puerta trasera y el limpialuneta. Cuando paré no había ni tormenta, y a los diez minutos arrastraba contenedores, motos, un desastre la verdad. Espero que alguien se haga responsable”, concluyó Lucas Martín.

La foto del coche averiado, y el video que rescató de uno de los vecinos, fue publicado por él mismo en sus redes sociales con el título “digamos como que no veo la hora que termine este 2020…”.