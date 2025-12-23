Vía Carlos Paz

Martes de sol en Villa Carlos Paz: la máxima llegará a los 29°C

El Servicio Meteorológico Nacional descarta lluvias para hoy aunque se espera un cambio de tiempo para la víspera de Navidad.

Redacción Vïa Carlos Paz

23 de diciembre de 2025,

Carlos Paz paisaje soleado.

Para este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable y mayormente soleada en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima se situó en los 16°C, registrándose un amanecer fresco y despejado en el Valle de Punilla. Para el resto de la jornada, se espera que el termómetro ascienda gradualmente hasta alcanzar una máxima de 29°C.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura descenderá hasta los 23°C. Es importante destacar que, aunque para hoy no rigen alertas meteorológicas, el SMN prevé un aumento de la inestabilidad hacia el miércoles 24 de diciembre, con posibles tormentas hacia la tarde-noche.

