Martes de sol en Villa Carlos Paz: la máxima llegará a los 29°C

Para este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable y mayormente soleada en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima se situó en los 16°C, registrándose un amanecer fresco y despejado en el Valle de Punilla. Para el resto de la jornada, se espera que el termómetro ascienda gradualmente hasta alcanzar una máxima de 29°C.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura descenderá hasta los 23°C. Es importante destacar que, aunque para hoy no rigen alertas meteorológicas, el SMN prevé un aumento de la inestabilidad hacia el miércoles 24 de diciembre, con posibles tormentas hacia la tarde-noche.