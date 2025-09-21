Los Caligaris pusieron a bailar a la multitud en la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz

La banda cordobesa Los Caligaris fue una de las grandes atracciones de la Fiesta de la Primavera en la costanera del lago San Roque y desplegó un show cargado de alegría, color y energía que hizo bailar a miles de jóvenes y familias que se acercaron a disfrutar del evento.

La banda cordobesa Los Caligaris fue una de las grandes atracciones de la Fiesta de la Primavera en la costanera del lago San Roque.

La banda cordobesa Los Caligaris fue una de las grandes atracciones de la Fiesta de la Primavera en la costanera del lago San Roque.

Con su característico estilo festivo que combina cuarteto, ska y rock, el grupo interpretó un repertorio que incluyó sus canciones más populares, coreadas de principio a fin por el público. La puesta en escena, llena de ritmo y movimiento, se transformó en un verdadero carnaval que contagió a toda la costanera.

La banda cordobesa Los Caligaris fue una de las grandes atracciones de la Fiesta de la Primavera en la costanera del lago San Roque.

La banda cordobesa Los Caligaris fue una de las grandes atracciones de la Fiesta de la Primavera en la costanera del lago San Roque.

Los Caligaris, que gozan de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, agradecieron el cariño de la gente y destacaron la importancia de Villa Carlos Paz como punto de encuentro cultural y turístico. Su participación reafirmó la identidad de la Fiesta de la Primavera como uno de los festejos más convocantes de Córdoba y del país.

La banda cordobesa Los Caligaris fue una de las grandes atracciones de la Fiesta de la Primavera en la costanera del lago San Roque.

El espectáculo fue parte de una programación que reunió a artistas de distintos géneros, consolidando a la ciudad como un escenario de primer nivel para eventos multitudinarios.